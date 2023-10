S&P 500 fica quase estável e setor de serviços públicos cai com perspectiva de juros em foco

A diretora do Fed Michelle Bowman disse que continua disposta a apoiar outro aumento na taxa básica de juros do banco central norte-americano em uma reunião futura se os próximos dados mostrarem que o progresso da inflação está estagnado ou com um avanço muito lento.

O Fed disse no mês passado que poderia elevar os juros novamente, conforme o banco central luta para aproximar a inflação de sua meta anual de 2%.

O setor de serviços públicos , mais sensível aos juros, foi o que teve o pior desempenho do dia no S&P 500, em queda de 4,7%, sua maior baixa percentual em um dia desde abril de 2020.

O setor de energia também cedeu drasticamente junto com os preços mais baixos do petróleo, enquanto o de tecnologia subiu 1,3%.

O Dow Jones caiu 0,22%, para 33.433,35 pontos. O S&P 500 teve valorização positiva de 0,01%, para 4.288,39 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,67%, para 13.307,77 pontos.

Dados econômicos mostraram que a atividade fabril norte-americana diminuiu em um ritmo menor do que o esperado em setembro, enquanto os gastos com construção no país aumentaram em agosto. Os investidores aguardam ansiosamente o relatório mensal de empregos dos EUA, que será divulgado na sexta-feira.