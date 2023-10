Taxas futuras de juros têm alta firme sob influência do exterior e Caged

A pesquisa da Reuters com economias previa a criação líquida de 178.000 empregos.

Por trás da aceleração da alta dos juros futuros estava a visão de que, com o mercado de trabalho aquecido, o Banco Central terá ainda menos espaço para acelerar o processo de cortes da taxa básica Selic, atualmente em 12,75% ao ano. Além disso, a taxa terminal para o atual ciclo de cortes pode não ser tão baixa quanto o originalmente projetado por algumas casas.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,25%, ante 12,243% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,015%, ante 10,835% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,81%, ante 10,576%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,015%, ante 10,802%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,295%, ante 11,1%.

Com o movimento desta segunda-feira, perto do fechamento a curva a termo precificava em 5% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 95%.

No fim da tarde, as taxas dos Treasuries seguiam em alta firme.Às 16:53 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 11,40 pontos-base, a 4,6847%.