Tesla não atinge estimativas de entrega com produção limitada

Por Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla não alcançou estimativas do mercado para as entregas do terceiro trimestre, diante de atualização de fábricas para lançar uma versão mais recente do popular sedã Model 3, o que resultou na interrupção da produção.

Alguns analistas acreditam que as atualizações podem impulsionar as vendas no quarto trimestre, permitindo que a Tesla renove sua linha de modelos e possa competir melhor com as ofertas de rivais dos Estados Unidos, como a Ford, e com a chinesa BYD.