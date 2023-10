Allos acerta venda de participações em shoppings Jardim Sul e Bauru por R$444 mi

SÃO PAULO (Reuters) -A Allos, empresa formada pela junção da Aliansce Sonae com a brMalls, assinou compromissos para venda de toda sua participação no Shopping Jardim Sul e de 43% de sua fatia no Boulevard Shopping Bauru pelo total de 444,4 milhões de reais, informou a companhia nesta terça-feira.

A Allos detém 100% do Boulevard Shopping Bauru e 60% do Jardim Sul, conforme site do conglomerado.

A operadora de shoppings não disse no comunicado quem assinou os compromissos para comprar os ativos localizados no Estado de São Paulo.