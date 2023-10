Dólar supera R$5,10 em meio a salto nos rendimentos dos Treasuries

O dólar --que até poucos dias atrás vinha sendo negociado consistentemente abaixo dos 5 reais-- não fecha um pregão acima dos 5,10 reais desde o final de março.

Na B3, às 10:27 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,38%, a 5,1040 reais.

Os rendimentos dos Treasuries de longo prazo atingiram seus maiores valores desde 2007 nesta terça-feira, acompanhando o aumento acentuado no restante da curva nesta semana, com os investidores preocupados com a perspectiva de que os juros norte-americanos permaneçam altos por mais tempo diante da resiliência da economia.

"O juro de dez anos (dos Treasuries) voltou a subir nesta manhã. Ao longo dos dois últimos meses, o grande movimento global tem sido o dos juros americanos, e, consequentemente, você tem um fortalecimento do dólar e uma fraqueza generalizada de ativos de risco", explicou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Quanto mais altos os juros nos EUA, mais o dólar tende a se valorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos Treasuries ficam atraentes quando comparados aos retornos de títulos emergentes, de risco muito maior.

Neste contexto, investidores devem ficar atentos ao longo desta semana em dados de emprego dos Estados Unidos, com destaque para o relatório de criação de vagas do governo de sexta-feira, acompanhado de perto pelo Federal Reserve.