Economista-chefe do BCE diz que aumento dos salários está sustentando inflação da zona do euro

VILNIUS (Reuters) - O aumento dos salários na zona do euro está sustentando a inflação no bloco, mas o crescimento salarial deve se moderar nos próximos meses, disse o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, nesta terça-feira.

Lane disse em um evento em Vilnius, capital da Lituânia, que o BCE só saberá por volta da Páscoa do próximo ano se o crescimento dos salários está de fato diminuindo, como se espera.

Ele disse a repórteres que recebeu com satisfação a notícia da semana passada de que a inflação da zona do euro havia caído em setembro para seu nível mais baixo em dois anos, mas disse que será necessário monitorar mais progressos.