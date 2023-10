EXCLUSIVO-Boeing estabelece meta recorde de produção de 737 para julho de 2025, dizem fontes

Por Valerie Insinna

WASHINGTON (Reuters) - A Boeing planeja ampliar a produção de seu jato mais vendido, o 737, para um recorde de pelo menos 57 por mês até julho de 2025, refletindo o aumento dos pedidos e a recuperação da empresa após a crise do 737 MAX, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto.

A meta atingiria o objetivo não cumprido da fabricante de aviões de vários anos atrás, que foi abandonado em 2019, quando o MAX foi suspenso globalmente após dois acidentes aéreos mortais.