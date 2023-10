Ibovespa abre com viés de baixa em meio a avanço nos rendimentos dos Treasuries

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu com viés de baixa nesta terça-feira, acompanhando o movimento dos mercados no exterior, em mais uma sessão de alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, sem trégua na preocupação com um potencial cenário de juros restritivos por um período prolongado nos Estados Unidos.

Às 10:02, o Ibovespa caía 0,03 %, a 115.020,08 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, recuava 0,58%, a 114.870 pontos.