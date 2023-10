Ibovespa recua com novo avanço nos rendimentos dos Treasuries

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,93%, a 66,37 reais, ainda sem o referencial dos preços de minério de ferro na China em razão de feriado naquele país.

- PETROBRAS PN recuava 0,26%, a 34,03 reais, em dia de variação modesta dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent negociado em alta de 0,1%. O Ibama confirmou na segunda-feira a emissão de licença ambiental para que a empresa perfurar na Margem Equatorial. Após a obtenção da licença, o diretor de Exploração e Produção da Petrobras disse à Reuters que a companhia deverá investir cerca de 300 milhões de dólares na perfuração de dois poços exploratórios da Bacia Potiguar

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,56%, a 26,79 reais, e BRADESCO PN perdia 0,60%, a 14,00 reais, com agentes financeiros ainda monitorando eventuais mudanças no ambiente tributário que possam afetar os resultados dos bancos.

- SLC AGRÍCOLA ON mostrava queda de 0,56%, a 38,78 reais, tendo ainda como pano de fundo projeções para a safra 2023/24 com expectativa de estabilidade na área plantada total, mas queda no custo médio por hectare.

- PRIO ON recuava 1,48%, a 44,73 reais, com agentes também repercutindo dados operacionais preliminares de setembro, que mostraram que a produção alcançou 102.718 barris de óleo equivalente por dia (boepd). No terceiro trimestre, a produção ficou em 99.910 boepd.