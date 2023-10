Parlamentares europeus liberam UE para retaliar coerção econômica

Um relatório da UE sobre o ACI mencionou a gestão do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a China e a Turquia como tendo usado o comércio como uma ferramenta política.

O caso recente mais proeminente envolve práticas comerciais chinesas contra a Lituânia, depois que o membro da UE permitiu que Taiwan estabelecesse uma embaixada de facto no país.

A UE afirma que Pequim impôs bloqueios às exportações lituanas e pressionou as empresas a remover o conteúdo lituano das cadeias de suprimentos ao exportar para a China.

O bloco europeu está desafiando a China na Organização Mundial do Comércio (OMC). Pequim descreveu as acusações como "pura invenção".

De acordo com a nova lei, os governos da UE votarão se as medidas econômicas de um país terceiro equivalem a coerção e sobre uma eventual resposta da UE à medida, com base em uma proposta da Comissão Europeia.

O país terceiro também pode ser solicitado a compensar qualquer prejuízo causado.