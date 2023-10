Petrobras avalia reajustar diesel e gasolina antes do fim do ano, diz CEO

A Petrobras está avaliando a possibilidade de um novo reajuste de preços de diesel e gasolina antes do fim do ano, afirmou nesta terça-feira a jornalistas o presidente da petroleira, Jean Paul Prates.

"Nós estamos agora analisando a possibilidade ou não de outro reajuste até o fim do ano, mas a gente ainda não tem isso como um dado", disse Prates, a jornalistas, ao participar de evento comemorativo de 70 anos da Petrobras.

De concreto, o CEO afirmou que a estratégia de precificação de combustíveis sob sua gestão está funcionando, ao evitar "inúmeras oscilações", não só do preço do barril do petróleo no mercado internacional como do diesel.