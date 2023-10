Petrobras não é empresa qualquer e precisa participar "muito mais" da transição energética, diz Lula

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, em vídeo publicado na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), que a Petrobras não pode ser vista como uma empresa qualquer e que terá papel de peso no processo de transição energética do país.

Divulgado por ocasião do aniversário de 70 anos da estatal, Lula criticou as tentativas de privatização da empresa. Recém-operado -- o presidente passou por uma cirurgia no quadril direito na última sexta-feira e deve passar as duas próximas semanas no Palácio da Alvorada em recuperação --, Lula gravou o vídeo que também foi exibido em evento da Petrobras.