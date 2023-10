Vendas da GM nos EUA aumentam 21% no 3º tri com demanda resistente por SUVs e picapes

(Reuters) - As vendas de automóveis da General Motors nos Estados Unidos aumentaram cerca de 21% no terceiro trimestre, informou a empresa na terça-feira, em desempenho apoiado na melhoria da oferta e pela demanda sustentada por SUVs e picapes.

As vendas no trimestre atingiram 674.336 veículos, em comparação com 555.580 veículos no mesmo período do ano anterior.

As montadoras norte-americanas têm se beneficiado de clientes comprando mais veículos novos para mobilidade pessoal, tendo como pano de fundo um melhor abastecimento e ofertas de financiamento atrativas.