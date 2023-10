Americanas vai sacar 2ª parte de financiamento de acionistas; desiste de venda da Uni.co

SÃO PAULO (Reuters) - A Americanas anunciou no final da noite de terça-feira que vai "realizar" a segunda tranche do financiamento de 2 bilhões de reais bancado pelos "acionistas de referência" da companhia que fez no início do ano um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país.

A empresa também anunciou a suspensão do processo de venda da Uni.co, rede adquirida em 2021 que opera franquias como Puket e Imaginarium, depois de considerar que as ofertas recebidas "não refletem o real valor do ativo".

A Americanas poderá mais adiante retomar o processo de venda da Uni.co, afirmou a companhia, que havia contratado o Citigroup em maio para assessorá-la na venda.