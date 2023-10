Comissão do Senado aprova regulamentação de mercado de carbono sem obrigações ao agro; texto vai para Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de regulamentação do mercado de carbono no Brasil deixando o agronegócio de fora da obrigação de cumprir cotas de emissões, e a matéria será encaminhada diretamente à Câmara dos Deputados uma vez que recebeu aval de forma terminativa no colegiado.

A aprovação em caráter terminativo ocorreu devido a um acordo entre os senadores e foi comemorada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que compareceu à sessão do colegiado que aprovou o texto, de relatoria da senadora Leila Barros (PDT-DF).

"Acordo garantiu aprovação em caráter terminativo do novo sistema brasileiro de compensação pela redução de emissões de carbono que vai criar o mercado de crédito de carbono no país. É um acordo construído com vários setores e vai agora para a Câmara", disse Padilha a jornalistas.