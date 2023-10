Dólar fecha perto da estabilidade no Brasil em dia de alívio nos Treasuries

Na B3, às 17:40 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,27%, a 5,1720 reais.

Nas duas sessões anteriores, a divisa dos EUA havia acumulado alta de 2,56%, na esteira de dados positivos sobre a economia norte-americana, que elevaram a percepção de que o Federal Reserve poderá subir mais sua taxa de referência e mantê-la alta por mais tempo.

Nesta quarta-feira, porém, o mercado encontrou certo alívio com a divulgação dos dados do Relatório Nacional de Emprego da ADP. O documento mostrou que foram abertos 89.000 empregos no mês passado no setor privado dos EUA. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 153.000 postos de trabalho.

Após os dados da ADP, os rendimentos dos Treasuries cederam, refletindo uma perspectiva de política monetária não tão apertada nos EUA, o que também penalizou o dólar. A moeda norte-americana à vista marcou a cotação mínima de 5,1233 reais (-0,63%) às 9h50 no Brasil.

“O forte impulso do dólar nos últimos dias foi um movimento global. Hoje (quarta-feira), há um alívio por conta da ADP, com dados abaixo das projeções”, resumiu André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online.

“Este movimento de correção, de pequena valorização do real, se dá justamente porque a expectativa é em relação aos dados de emprego nos EUA, o payroll de sexta-feira”, acrescentou.