Eletrobras anuncia resgate de R$6,3 bi em notas comerciais

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras informou nesta quarta-feira que irá fazer o resgate antecipado de toda a sua primeira emissão de notas comerciais, com desembolso estimado de 6,3 bilhões de reais, e prêmio de resgate correspondente a 0,20%, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com a companhia de energia, o resgate será efetuado em 13 de outubro. A Eletrobras havia comunicado sua intenção de resgate no mês passado, dizendo que a medida estava em linha com sua estratégia de gestão de passivos.