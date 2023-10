Encomendas à indústria dos EUA superam expectativas em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos fabricados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em agosto e as remessas aceleraram, corroborando a visão de que o crescimento econômico se fortaleceu no terceiro trimestre.

Os pedidos à indústria avançaram 1,2%, depois de terem caído 2,1% em julho, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,2%. Na comparação anual, as encomendas subiram 0,5%.

O setor de manufatura, que responde por 11,1% da economia, continua a avançar, apesar dos 525 pontos-base em aumentos de taxas do Federal Reserve desde março de 2022.