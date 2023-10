Gerdau e Metalúrgica Gerdau projetam investimento estratégico de R$8,6 bi de 2024 a 2026

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau e a Metalúrgica Gerdau informaram nesta quarta-feira que o investimento (capex) estratégico das empresas deve somar 8,6 bilhões de reais no período entre 2024 e 2026, conforme fato relevante ao mercado.

De acordo com as empresas, a expectativa é que capex estratégico some 11,9 bilhões de reais no período de 2021 a 2026, mas 3,3 bilhões de reais desse montante já foram investidos.