Governo quer retomar programa de renovação de frota após MP perder validade com sobra de verba

Os dados do ministério mostram que foram usados no período 130 milhões de reais do 700 milhões de reais disponibilizados para a renovação de frota de caminhões. No caso dos ônibus, foram consumidos 190 milhões de reais dos 300 milhões de reais autorizados pela MP.

De acordo com a pasta, com a não votação da medida, o programa é automaticamente encerrado. Em nota, o ministério disse ainda que não há recursos a serem devolvidos ao Tesouro Nacional porque os descontos concedidos pelas montadoras eram revertidos em créditos tributários e, portanto, o que não foi vendido não virou crédito.

“O MDIC tem intenção de retomar o programa de renovação de frota de ônibus e caminhões, dada sua importância e necessidade, mas não há previsão de quando ocorrerá”, disse.

A MP em questão é a mesma que ofereceu descontos para a compra de carros por pessoas físicas, mas o benefício fiscal para essa categoria foi integralmente consumido.

Para caminhões e ônibus, o incentivo foi dado para a troca de veículos com idade superior a 20 anos e que fossem enviados para reciclagem. Os descontos ficavam entre 33,6 mil reais e 80,3 mil reais para caminhões e iam de 38 mil reais a 99,4 mil reais para ônibus e vans.

Em entrevista à Reuters em setembro, o secretário de Desenvolvimento Industrial do MDIC, Uallace Moreira, disse que a principal razão para a demora no uso do benefício estava na necessidade de amadurecimento das operações, já que os veículos precisavam ser enviados a recicladoras, que, por sua vez, deveriam emitir certificados usados para avaliação do governo e concessão do crédito tributário.