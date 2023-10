Ibovespa tem alta discreta com tombo em Petrobras mitigando alívio nos Treasuries

Nos Estados Unidos, números da ADP mostrando uma forte desaceleração na criação de empregos no setor privado endossou um alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, após os yields terem renovado máximas em 16 anos no começo do dia, com o retorno do papel de 30 anos atingindo 5%.

Ainda assim, permanece a cautela com novos dados do mercado de trabalho dos EUA previstos na semana, com destaque para o relatório do governo agendado para sexta-feira, que podem ajudar a definir os próximos passos do Federal Reserve em relação ao juros da maior economia do mundo.

Desde o mês passado, após sinalizações do Fed, cresceram as preocupações com a possibilidade de juros mais altos por mais tempo do que se esperava nos EUA.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, encerrou com alta de 0,81%. Nos Treasuries, o yield do título de 10 anos mostrava 4,7329% no final do dia, enquanto o papel de 30 anos marcava 4,8671%, de 4,802% e 4,937%, respectivamente, na véspera.

A acomodação no mercado de títulos dos EUA trouxe alívio às taxas dos contratos de DI no Brasil, o que apoiou a recuperação de papéis de empresas sensíveis a juros. O índice do setor de consumo fechou em alta de 1,36%, enquanto o índice do setor imobiliário avançou 1,87%.

"Com o alívio dos juros futuros, os ativos cíclicos apresentaram um desempenho melhor", observou o analista da Terra Investimentos Luis Novaes, atribuindo o movimento ao comportamento dos Treasuries após os dados da ADP, que alimentaram perspectivas de que o Fed pode não elevar o juro.