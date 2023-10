Ibovespa mostra fraqueza com Petrobras minando efeito de alívio na curva de juros

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 2,56%, a 33,10 reais, acompanhando o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 2,75%. Arábia Saudita e da Rússia prometeram continuar cortando produção até ao final de 2023, mas o efeito era compensado pelos receios relativos à demanda por causa do cenário macroeconômico. Um painel ministerial da Opep+ que se reuniu nesta quarta-feira não fez alterações na atual política de produção de petróleo do grupo. No setor, PRIO ON caía 1,28%, a 44,59 reais, tendo ainda no radar dados operacionais referentes a setembro.

- AREZZO ON valorizava-se 3,69%, a 63,99 reais, com o setor como um todo beneficiado pelo alívio na curva de juros local, mas também tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan que elevou recomendação das ações para "overweight". Os analistas do banco norte-americano também deram "upgrade" para Lojas Renner e Vivara, em relatório com ajustes também nas estimativas e preços-alvo das companhias e de outras empresas do setor. LOJAS RENNER ON subia 1,28%, a 12,69 reais, e VIVARA ON, que não faz parte do Ibovespa, avançava 3,96%, a 27,05 reais.

- MAGAZINE LUIZA ON avançava 1,63%, a 1,87 real, acompanhando a recuperação generalizada em papéis sensíveis a juros, com o índice do setor de consumo trabalhando em alta de 0,53%. No mesmo contexto, o índice do setor imobiliário subia 1,23%.

- VALE ON caía 0,86%, a 66,01 reais, ampliando a queda na semana, marcada pela ausência do referencial de preços do minério de ferro na China em razão de feriado no país asiático.

- B3 ON tinha elevação de 0,96%, a 11,60 reais, em dia de ajustes, após perder 6,5% nos dois pregões anteriores. Os primeiros pregões de outubro mostraram volumes bem abaixo da média do ano.