Juros futuros caem com alívio nos Treasuries após dados de emprego nos EUA

O dado pior que o esperado trouxe certo alívio para os negócios nesta quarta-feira, após a curva de juros norte-americana ter subido nas últimas semanas na esteira de números econômicos fortes, que elevaram as apostas de que o Federal Reserve poderá elevar mais sua taxa de referência e mantê-la assim por mais tempo.

O alívio na curva de juros norte-americana nesta quarta-feira impactou as taxas dos DIs no Brasil, que recuaram.

"O movimento mais recente foi reflexo do ISM na segunda, do JOLTs na terça, ambos mais fortes que o esperado, e do ADP de hoje, abaixo das expectativas, que foi o responsável pelo alívio das Treasuries e dos juros aqui no Brasil na sessão", resumiu Daniel Leal, estrategista de renda fixa do time de estratégia macro da BGC Liquidez, em comentário a clientes.

O diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, viu a baixa das taxas futuras e do dólar ante o real como uma "pausa" antes da divulgação de novos dados importantes nos EUA -- o primeiro deles, o relatório de empregos payroll, na sexta-feira.

Para o mercado, se o payroll corroborar uma leitura mais hawkish (dura) do Fed sobre a inflação, a pressão de alta para as taxas dos Treasuries pode retornar, o que também dará suporte aos juros futuros no Brasil.

"Não esperamos que essa tensão vá se dissipar tão cedo", disse Leal, da BGC Liquidez. "Internamente, os juros altos nos EUA podem impactar o ciclo de cortes do Banco Central, não apenas impedir a aceleração do pace (ritmo), como também a taxa terminal mais baixa", acrescentou.