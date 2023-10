Racionalização de subsídios pode ajudar a baixar tarifas de energia no N e NE, diz Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - A racionalização dos elevados subsídios embutidos na conta de luz pode ajudar a reduzir as tarifas de energia pagas por consumidores do Norte e Nordeste, disse nesta quarta-feira Camila Bomfim, superintendente de gestão tarifária e regulação econômica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em evento organizado pela Frente Nacional de Consumidores de Energia, Bomfim observou que as tarifas em alguns Estados do Norte e Nordeste acabam sendo mais altas do que a média em razão de complexidades próprias dessas áreas.

Um dos motivos é, por exemplo, a baixa densidade demográfica e o consequente baixo consumo de energia per capita, sobretudo no Norte, o que faz com que os custos de distribuição de energia sejam arcados por uma base reduzida de consumidores.