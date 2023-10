Relator reduz taxação para fundos exclusivos e offshore, desiste de mudar JCP

Na terça-feira, após reunião no Ministério da Fazenda, Pedro Paulo havia afirmado que seu parecer deveria incluir uma mudança no mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Na ocasião, ele defendeu que o mecanismo fosse alterado para se alinhar às práticas internacionais, diferenciando-se da proposta do governo de extinguir o benefício fiscal relacionado ao instrumento.

No entanto, o parecer do deputado acabou não fazendo menção ao instrumento. Com isso, projeto de lei apresentado pelo governo em agosto para acabar com o JCP seguirá tramitando separadamente no Legislativo.

No fim de agosto, logo após a apresentação do projeto, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, já havia afirmado que a medida sobre JCP ainda não estava madura para votação e precisaria “caminhar em outro ritmo” para evitar desequilíbrios de mercado.

A proposta para extinguir o benefício de JCP sofre com resistência dos bancos. Analistas do Citi, por exemplo, avaliaram que o projeto do governo gera impacto negativo significativo para os lucros das instituições.