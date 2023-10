Rússia pode flexibilizar proibição de exportação de diesel em breve, diz Kommersant

Apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Rússia sofreu escassez de gasolina e diesel nos últimos meses, pois os altos preços de exportação tornaram vantajoso para as refinarias vender seus produtos no exterior.

O Kommersant informou que a proibição seria suspensa apenas sobre as exportações de diesel por oleoduto e que os volumes podem estar sujeitos a cotas para evitar aumentos nos preços de atacado.

A proibição das exportações de gasolina permanecerá em vigor por enquanto, disse.

O diesel é o maior produto petrolífero exportado pela Rússia, com quase 35 milhões de toneladas no ano passado. O país exportou 4,8 milhões de toneladas de gasolina.

O jornal disse que o vice-primeiro-ministro Alexander Novak deve realizar uma reunião semanal na quarta-feira com as empresas petroleiras para discutir a possível flexibilização da proibição.

O gabinete de Novak não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.