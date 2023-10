Vibra eleva importações de diesel e não vê risco de desabastecimento, diz CEO

O executivo também negou que haja conversas atualmente com a Petrobras sobre uma possível revisão do contrato de uso da marca BR nos postos de combustíveis da Vibra. Pousada reiterou que a empresa tem o direito de usar a marca da Petrobras até 2029, mesmo após ter sido totalmente privatizada no governo anterior de Jair Bolsonaro.

Na véspera, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a petroleira está revendo o contrato fechado com a Vibra e que poderá anunciar decisões sobre o tema no próximo ano. A medida faz parte de análises em curso pela petrolífera para encontrar meios de voltar a atuar com negócios relacionados aos clientes finais de energia, segundo Prates.

(Por Marta Nogueira)