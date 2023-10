Ações europeias se recuperam com queda nos rendimentos dos títulos e recuo do petróleo

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A e Siddarth S

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, após três dias de quedas, diante de alívio nos rendimentos tanto dos Treasuries quanto dos títulos da zona do euro, enquanto uma baixa nos preços do petróleo impulsionou os papéis de companhias aéreas.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,28%, a 441,31 pontos, depois de fechar no menor nível em seis meses na quarta-feira.