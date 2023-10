Alerta sobre fluxo de caixa da Alstom derruba ações

Na noite de quarta-feira, a empresa reduziu sua orientação para o fluxo de caixa do ano, apontando atrasos em encomendas e aumento na produção que pesou sobre o caixa.

O grupo disse que agora espera uma saída de caixa de 500 milhões a 750 milhões de euros no ano, após uma saída de 1,15 bilhão de euros no primeiro semestre, bem acima do consenso de queima de 152 milhões, citado pela Jefferies.

"Há algum tempo, quando as taxas de juros estavam em zero, não fazer caixa não era um grande problema para uma empresa. Agora é, e o mercado não tem piedade", disse Angelo Meda, gerente de portfólio do Banor SIM, em Milão.

Enquanto isso, os analistas do Deutsche Bank disseram que consideraram a notícia como um "grande golpe na credibilidade da administração", acrescentando que agora esperam que a Alstom encerre o ano com uma dívida líquida de 3 bilhões de euros, cerca de 1 bilhão a mais do que o esperado anteriormente.

Representantes do grupo não comentaram o assunto nesta quinta-feira.

O custo do seguro da dívida da Alstom contra o risco de inadimplência atingiu o valor mais alto desde novembro passado, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence. O maior título em circulação da empresa - um cupom fixo com vencimento em 2029 - também caiu, levando seu rendimento a um recorde de 4,917% na Tradeweb.