Aquisição do Twitter por Elon Musk é investigada pela SEC

(Reuters) - O bilionário Elon Musk está sendo investigado pela SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, por sua aquisição do Twitter por 44 bilhões de dólares, de acordo com um processo judicial desta quinta-feira no qual o regulador tentou obrigar o empresário a testemunhar.

A investigação busca saber se Musk violou leis federais de valores mobiliários em 2022 quando comprou ações do Twitter, posteriormente renomeado como X, e também avalia declarações e registros à SEC feitos por ele em relação ao negócio.

A SEC afirmou que em maio de 2023 emitiu uma intimação para Musk, exigindo que ele fornecesse depoimento no escritório da SEC em São Francisco. Musk havia concordado em comparecer no mês passado.