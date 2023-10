Casino finaliza acordo de resgate liderado por magnata tcheco

O varejista, que é atualmente o sexto maior grupo de supermercados da França, disse que planejava prosseguir com discussões com credores financeiros que ainda não fazem parte do acordo.

O Casino reiterou que tem até 25 de outubro para obter de um tribunal o início de um procedimento de salvaguarda acelerado, segundo o qual poderia aprovar o plano com o apoio dos credores garantidos e obrigar os credores relutantes a segui-lo.

O diretor financeiro do Casino, David Lubek, disse que reduções de preços estão trazendo mais clientes para as lojas do varejista. O número de clientes nos supermercados do Casino aumentou 4% nas últimas quatro semanas, informou a empresa.