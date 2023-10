Dólar atinge maior valor desde março com investidores à espera de dados dos EUA

Na B3, às 17:11 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,26%, a 5,1865 reais.

Pela manhã, o dólar chegou a oscilar no terreno negativo, mas como ainda prevalecia uma visão mais pessimista sobre o futuro da política monetária nos EUA essa oscilação foi momentânea.

Os rendimentos dos Treasuries subiam na primeira metade da sessão, o que garantia certo suporte para a moeda norte-americana ante o real.

“É bem na toada do que vimos nesta semana. A precificação nos EUA é de que os juros ficarão mais altos, o que contribui para tirar capital do Brasil”, comentou Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. “No começo do ano, com a Selic a 13,75% ao ano, o Brasil atraiu muito capital estrangeiro. Agora os recursos tendem a começar a sair”, acrescentou.

De fato, desde que Federal Reserve realizou seu último encontro de política monetária, em 20 de setembro, o mercado de Treasuries vem se ajustando à perspectiva de juros maiores nos EUA, por um período mais longo. Isso tem dado força ao dólar ante as demais divisas.

Na tarde desta quinta-feira, porém, com os rendimentos dos Treasuries passando para o negativo, o dólar se enfraqueceu no exterior ante divisas fortes e ante a maior parte das moedas de emergentes ou exportadores de commodities. No Brasil, a moeda norte-americana seguia em alta.