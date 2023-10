EXCLUSIVO-Diretor da Sigma Lithium renuncia em nova mudança de liderança; ações despencam

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O diretor de operações da Sigma Lithium, Brian Talbot, deixou a empresa no fim do mês passado, disse ele à Reuters nesta quinta-feira, o que fez com que as ações da mineradora com sede em Vancouver despencassem.

Talbot assumiu o cargo de COO no ano passado, supervisionando as operações na mina Grota do Cirilo, a principal da Sigma. Sua saída da Sigma, empresa que é vista como referência no setor de lítio em crescimento no Brasil, ocorre em meio a uma batalha legal entre o casal que comandou a empresa junto até o início deste ano.