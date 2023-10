Foxconn espera fortes vendas de fim de ano no 4º tri após queda em setembro

Por Ben Blanchard e Sarah Wu

Taipé (Reuters) - A Foxconn, a maior fabricante de eletrônicos do mundo e uma das principais fornecedoras da Apple, previu nesta quinta-feira vendas fortes de fim de ano, após a baixa verificada em setembro.

O quarto trimestre é tradicionalmente uma boa época para as empresas de tecnologia de Taiwan, pois as companhias correm para produzir smartphones, tablets e outros produtos eletrônicos para seus principais fornecedores, como a Apple, de olho no período de festas de fim de ano nos mercados ocidentais.