Hidrelétrica Jirau é mais resiliente à seca no rio Madeira, diz ministro

As duas hidrelétricas do rio Madeira estão entre as maiores geradoras de energia do país e foram construídas a fio d'água, isto é, não possuem reservatório de acumulação, estando mais sujeitas à sazonalidade das vazões do rio.

"Quero ter toda a expectativa de que essa questão hídrica se resolva nos próximos dias e que nós não tenhamos maiores impactos do que os já vistos para a sociedade do Norte", acrescentou Silveira.

O ministro disse ainda que os sistemas isolados da região amazônica -- comunidades que não recebem energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo dependentes de geração local a diesel -- estão "bem abastecidos" de combustível, com estoques para cerca de 30 dias, o que garante o suprimento energético da região.

(Por Letícia Fucuchima)