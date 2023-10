Ibovespa tem queda modesta com cautela antes de dados dos EUA; Itaú avança

"No Brasil, o Ibovespa tem acompanhado o mercado internacional e...corre risco de continuar o movimento de queda", acrescentaram.

DESTAQUES

- HAPVIDA ON recuou 4,81%, a 4,16 reais, com dados da ANS mostrando nova queda no número de beneficiários em agosto, na contramão do setor, que registrou crescimento constante, conforme relatório do Citi. "Hapvida continua em tendência de queda, perdendo 42,7 mil beneficiários de saúde em agosto... com crescimento negativo em suas duas verticais -- Notre Dame Intermédia e Hapvida", destacaram analistas do banco.

- AMBEV ON caiu 2,42%, a 12,89 reais, também pesando do lado negativo. Analistas do Bradesco BBI afirmaram em relatório que o resultado da fabricante de bebidas no terceiro trimestre deve mostrar números, de maneira geral, em linha com as previsões do mercado. "Embora recentemente tenhamos sinalizado que um inverno mais quente devido ao evento climático El Niño poderia ter beneficiado os volumes de cerveja no Brasil no trimestre e sido potencialmente um risco positivo para as estimativas de consenso, este não parece ter sido o caso, pois nossas sondagens sugerem que o clima melhor não foi suficiente para compensar uma forte base de comparação", escreveram analistas do banco.

- MRV&CO ON perdeu 3,61%, a 9,09 reais, após a certa trégua da véspera, conforme o setor imobiliário continua pressionado pelo movimento recente na curva de juros. Fora do Ibovespa, MITRE REALTY ON desabou 16,29%, a 3,70 reais, após comunicado de que seu Conselho de Administração aprovou em 27 de setembro a aquisição, por 13,5 milhões de reais, de 4 imóveis para desenvolvimento de projeto imobiliário na cidade de Trancoso (BA), que pertenciam a Fabricio Mitre, controlador e CEO da construtora. Ainda, TENDA ON, que também não está no Ibovespa, cedeu 9,02%, a 11,50 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,58%, a 27,64 reais, e BRADESCO PN subiu 0,42%, a 14,44 reais, à medida que seguem no radar notícias envolvendo o mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP), particularmente a chance de o mesmo não ser apenas eliminado, mas substituído por algum benefício fiscal. Analistas do Itaú BBA também elevaram a recomendação dos papéis de Bradesco e Santander Brasil a "market perform". SANTANDER BRASIL UNIT avançou 2,38%, a 26,68 reais.