Mercado de câmbio paralelo da Argentina é paralisado e operadores citam repressão

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - O mercado paralelo de câmbio da Argentina foi paralisado nesta quinta-feira, com quatro operadores citando uma repressão das autoridades ao mercado informal como a razão pela qual não foram estabelecidos preços de referência e basicamente não foram realizadas operações.

Os mercados informais do país floresceram em meio a controles rígidos de capital que limitam o acesso a dólares, o que fez o preço da moeda norte-americana superar os 800 pesos no mercado informal e em outros mercados paralelos, bem mais do que o dobro da taxa oficial.