ONS acionará termelétricas para atender Acre e Rondônia diante da seca

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicou a retomada da disponibilidade das usinas térmicas Termonorte I e II para atendimento do consumo de energia do Acre e Rondônia diante da severa seca que atinge as bacias da região amazônica.

Localizados em Porto Velho (RO), os empreendimentos movidos a diesel vão complementar o atendimento do consumo de energia nesses Estados nos horários de "ponta", quando há maior demanda, segundo comunicado do ONS divulgado na noite de quarta-feira.

A medida foi aprovada em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e vem após uma piora da estiagem na região amazônica que levou à paralisação, nesta semana, das operações da hidrelétrica Santo Antônio, no rio Madeira.