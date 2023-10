Pátria adquire empresa colombiana como parte de plano de expansão de US$750 mi

"A transação estabelece as bases para a entrada da IceStar na Colômbia e constitui seu primeiro passo para construir uma rede de cadeia fria nas principais regiões produtoras e consumidoras de alimentos do país", afirmou a IceStar em comunicado.

No ano passado, a Patria adquiriu a IceStar, que foi fundada em 1999 e é a principal empresa de logística de produtos refrigerados na região de Santiago, capital do Chile.

A Megafin está localizada perto de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia.

"A empresa planeja entrar no México, no Peru e em outros países da região nos próximos meses, além de crescer na Colômbia e no Chile", acrescentou a IceStar.

(Reportagem de Nelson Bocanegra)