Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta moderada

A Ford Motor, a General Motors e a Stellantis, empresa controladora da Chrysler, concederam licença e demitiram centenas de trabalhadores devido aos impactos da greve.

O mercado de trabalho está esfriando gradualmente, embora as condições continuem apertadas. O governo informou na terça-feira que havia 1,51 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em agosto e que as vagas não preenchidas tiveram o maior aumento em dois anos.

Um relatório separado da empresa global de recolocação Challenger, Gray & Christmas mostrou nesta quinta-feira que as empresas norte-americanas anunciaram 47.457 cortes de pessoal em setembro, uma queda de 37% em relação a agosto.

No entanto, as demissões anunciadas foram 58% maiores em comparação com o mesmo período do ano passado. Os empregadores anunciaram 146.305 cortes de pessoal no terceiro trimestre, uma queda de 22% em relação ao trimestre de abril a junho.

Desde março de 2022, o Federal Reserve aumentou sua taxa de juros de referência em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

Os dados dos pedidos de auxílio não têm relação com o relatório de emprego de setembro que será divulgado na sexta-feira, já que estão fora do período da pesquisa.