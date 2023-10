Preços do petróleo ampliam perdas com preocupações sobre demanda

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 2% nesta quinta-feira, ampliando as perdas da sessão anterior de quase 6%, com as preocupações com a demanda por combustível superando a decisão da Opep+ de manter os cortes na produção de petróleo, o que mantém a oferta restrita.

Os futuros do petróleo Brent e do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA já caíram cerca de 10 dólares por barril em menos de 10 dias, após terem chegado perto de 100 dólares no final de setembro.

A queda percentual combinada nos últimos dois dias foi a mais acentuada desde maio para ambos os índices de referência do petróleo bruto.