Putin determina preços regulados para óleo combustível, proibição de exportações é mantida

O documento, publicado no site do Kremlin, disse que o governo providenciará fundos para Murmansk e outras regiões do Ártico se prepararem para a temporada de aquecimento de 2023/2024 e para "a introdução da regulamentação de preços para o óleo combustível fornecido para a temporada de aquecimento".

Apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Rússia sofreu com elevados preços internos e escassez de gasolina e diesel nos últimos meses, já que os altos preços de exportação tornaram vantajoso para as refinarias vender seus produtos no exterior.

Em 21 de setembro, a Rússia proibiu as exportações de combustíveis para combater os altos preços da gasolina e do diesel, bem como a escassez de combustível durante a temporada de colheita. Não há prazo para que as restrições sejam suspensas.

O Kremlin disse na quinta-feira que não havia prazo para suspender a proibição e que as restrições permaneceriam em vigor pelo tempo que fosse necessário.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, também disse aos repórteres que outras medidas para garantir a estabilidade do mercado de combustíveis seriam consideradas assim que a proibição fosse suspensa.

"O governo já observou repetidamente... que não há prazo aqui, a proibição continuará conforme necessário. Quando não houver mais necessidade disso, outras medidas serão consideradas", disse ele.