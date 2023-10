Redução do desmatamento pode ter alcançado 50% em setembro, diz Marina Silva

BRASÍLIA (Reuters) - O dado sobre desmatamento no Brasil provavelmente alcançará uma redução de 50% no acumulado do ano até setembro, na comparação com o mesmo período de 2022, disse nesta quinta-feira a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o que seria uma evolução em relação à queda de 48% registrada até agosto.

Em evento do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre desenvolvimento sustentável, Silva ponderou que os resultados já alcançados em nove meses de governo ainda são insuficientes.