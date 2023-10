Wall St cai após dados de emprego, preocupação com rendimentos altos dos Treasuries permanece

As preocupações com os gastos do governo dos EUA e seu déficit orçamentário crescente aumentaram a incerteza em relação à trajetória da taxa de juros, contribuindo para uma venda acentuada que derrubou os preços dos Treasuries.

"O fato de os rendimentos reais estarem subindo significa que não é apenas a inflação e os preços do petróleo que estão subindo... o mercado está exigindo um prêmio maior para investir em Treasuries de longo prazo", disse Charles-Henry Monchau, diretor de investimentos do Syz Group.

Os preços mais baixos do petróleo pesavam sobre as ações do setor de energia, que caíam 0,8%, enquanto os serviços públicos recuavam 1,3%.

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou moderadamente na semana passada, enquanto as demissões diminuíram em setembro, apontando para condições ainda resilientes do mercado de trabalho.

O foco agora recai sobre os dados mais abrangentes de trabalho fora do setor agrícola para o mês de setembro, que serão divulgados na sexta-feira.

Às 11:35 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,15%, a 33.079,35 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,36%, a 4.248,59 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,64%, a 13.150,65 pontos.