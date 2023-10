XP Asset diz estar tomando medidas após Justiça suspender captação de fundo de direitos comerciais do Brasileirão

Na quarta-feira, o juiz Paulo Assed Estefan concedeu tutela de urgência respondendo a um pedido da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que afirma que, na captação dos recursos, foram usadas "estratégias de propaganda com conteúdo inverídico e distorcido".

A ação também cita que foram usados no material publicitário imagens de clubes que não integram a LFF, mas o grupo Libra. Além da XP Asset, são réus no processo a corretora XP Investimentos, da XP Inc., e o próprio fundo.

Na decisão, o juiz determina a suspensão da captação de investimentos do "Sports Media Futebol Brasileiro Advisory" até que todo o material publicitários seja refeito. E acrescenta que a infração de quaisquer das determinações será penalizada com multa diária no valor 10 mil reais.

A XP Asset afirma que "o material da oferta é cristalino quanto aos clubes que compõem a Liga Forte Futebol, não havendo confusão ou relação de hipossuficiência, como sugere a ação".

(Por André Romani e Paula Arend Laier)