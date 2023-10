Amazon lança primeiros satélites de teste para rede de internet Kuiper

WASHINGTON (Reuters) - Os primeiros pares de satélites protótipos da Amazon para sua planejada rede de internet Kuiper foram lançados ao espaço nesta sexta-feira a partir da Flórida, no primeiro passo da empresa antes de implantar milhares deles em órbita para fornecer serviços de internet em todo o mundo e competir com a Starlink, da SpaceX.

Um foguete Atlas 5 da United Launch Alliance, ostentando o logotipo da Amazon, decolou do Cabo Canaveral pouco depois das 14h no horário da Costa Leste (15h no horário de Brasília), transportando os dois satélites de teste Kuiper, uma missão muito aguardada.

A missão tem como objetivo testar as primeiras peças de tecnologia da Amazon no espaço, enquanto a gigante do comércio eletrônico e serviços de web busca implantar mais 3.236 satélites nos próximos anos e oferecer internet banda larga globalmente, algo que a SpaceX, de Elon Musk, está almejando com seus quase 5.000 satélites Starlink em órbita.