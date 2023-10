Argentina reforça controles sobre mercado paralelo de câmbio

A decisão foi tomada depois que o mercado paralelo de moedas da Argentina ficou paralisado na quinta-feira, com os operadores citando uma repressão das autoridades ao mercado informal.

Os mercados paralelos do país cresceram em meio a controles rígidos de capital que limitam o acesso a dólares, elevando o preço do dólar para mais de 800 pesos no mercado não oficial e em outros mercados paralelos, bem mais que o dobro da taxa oficial de 350 pesos.