Criação de vagas nos EUA supera expectativas em setembro; taxa de desemprego segue em 3,8%

Não houve impacto no relatório da greve dos trabalhadores da United Auto Workers (UAW) na General Motors, Ford Motor e Stellantis, controladora da Chrysler. A greve de cerca de 25.700 dos 146.000 membros do UAW começou no final da semana em que o governo pesquisou as empresas para o relatório de emprego de setembro.

Também não houve nenhum impulso com o fim de uma greve de meses dos atores de Hollywood, já que eles voltaram ao trabalho após o período de pesquisa. A taxa de desemprego permaneceu em um recorde de 18 meses de 3,8%.

O crescimento mensal dos salários permaneceu moderado, com os ganhos médios por hora aumentando 0,2% depois de um ganho semelhante em agosto. Nos 12 meses até setembro, os salários aumentaram 4,2%, após um avanço de 4,3% no mês anterior.

Os salários ainda estão crescendo mais rápido do que o ritmo de 3,5% que, segundo os economistas, é compatível com a meta de inflação de 2% do Fed.

Porém, à medida que menos pessoas deixarem seus empregos em busca de condições melhores, o crescimento dos salários poderá ser moderado, embora os recentes contratos sindicais representem um risco.

A força do mercado de trabalho está ajudando a sustentar a economia, com estimativas de crescimento anualizado para o terceiro trimestre de até 4,9%, mais do que o dobro do que as autoridades do Fed consideram como uma taxa não inflacionária, de cerca de 1,8%.