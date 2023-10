Desmatamento na Amazônia cai quase 57% em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - O desmatamento na floresta amazônica caiu 56,8% em setembro em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira, enquanto a região enfrenta uma seca histórica.

A área total desmatada na Amazônia nos primeiros nove meses do ano caiu 49,5%, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Acabar com o desmatamento ilegal é uma prioridade da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto interna quanto internacionalmente, após um aumento da destruição da floresta tropical sob a gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro.