Após superar R$5,20 com dados dos EUA, dólar termina sessão em leve queda

“Logo que o payroll saiu, ele jogou a curva americana inteira para cima, com muita força. Isso foi suficiente para puxar o dólar em relação a todas as moedas globais e para empurrar todas as curvas de juros do mundo para cima, de forma brutal”, comentou João Piccioni, analista da Empiricus Research.

Em um momento posterior, como é de costume, houve uma correção de preços no mercado. Operador ouvido pela Reuters pontuou que, depois do avanço das cotações, parte dos investidores decidiu vender moeda e realizar os lucros do dia no Brasil.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries também perderam parte do ímpeto trazido pelo payroll, o que pesou sobre o dólar ante as demais divisas.

A moeda norte-americana virou para o negativo ante o real no início da tarde, em sintonia com o exterior. Às 12h59, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 5,1454 reais (-0,46%), para depois encerrar na faixa dos 5,16 reais.

No exterior, o dólar seguia no fim da tarde em queda ante as divisas fortes e em relação às moedas de emergentes e exportadores de commodities.

Às 17:13 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,24%, a 106,100.